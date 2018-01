"Hai origini nigeriane? Allora niente appartamento in affitto"

Brutta storia di razzismo a Padova. Una studentessa universitaria, di madre italiana e padre nigeriano, si è vista negare l'affitto di un appartamento in città dalla proprietaria che ha voluto assicurarsi sulla sua nazionalità. La vicenda è stata raccontata da Il Mattino di Padova.

A raccontare l'episodio è stata la stessa ragazza, Martina Wave Ogunleye, che ha pubblicato su un gruppo Facebook di ricerca alloggi lo scambio di messaggi con la proprietaria dell'appartamento.

Al primo messaggio di Martina, che chiedeva informazioni sull'appartamento, la proprietaria ha risposto direttamente: "Buongiorno, di quale nazionalità è?". La ragazza ha replicato: "Non comprendo il nesso con la mia richiesta di informazioni d'affitto, comunque sono nata in Italia da madre italiana e padre nigeriano". Questa la risposta della locatrice: "Mi sembrano informazioni legittime per sapere chi entra a casa mia, comunque soprassediamo alla sua richiesta di essere una mia inquilina".

Tante le reazioni di solidarietà al post di Martina: c'è chi accusa di razzismo la proprietaria dell'appartamento, chi consiglia alla ragazza di sporgere denuncia e chi racconta di aver vissuto episodi simili.