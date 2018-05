Tragedia Rigopiano, indagati tre presidenti della Regione Abruzzo

L'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla procura di Pescara per omicidio, lesioni in merito e disastro colposo per la tragedia dell'hotel Rigopiano.

L'hotel venne travolto da una valanga a Farindola nel gennaio 2017. Morirono 29 persone.

Le indagini della procura per fare piena luce su eventuali responsabilità hanno portato all'iscrizione sul registro degli indagati tra gli altri dell'ex prefetto Francesco Provolo e del presidente della Provincia Antonio Di Marco.

Ora questo ulteriore sviluppo delle indagini ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati dei vertici politici regionali e degli assessori con le deleghe alla protezione civile dalla Giunta Del Turco in poi.

Oltre a loro, per le vicende che riguardano la mancata realizzazione della Carta Valanghe ci sono anche funzionari regionali coinvolti nell'inchiesta.