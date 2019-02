Stop agli indennizzi ai pendolari per i disagi patiti in treno (anche se sovraffollati e sporchi)

Brutte notizie per i pendolari dei treni: una sentenza della Cassazione impone uno stop alla possibilità di avere un piccolo indennizzo per i disagi patiti.

La pronuncia che siamo sicuri farà discutere è stata depositata oggi dalla terza sezione civile che ha rigettato il ricorso di un lavoratore pendolare.

Lo riferisce l'associazione di utenti e consumatori Sportello dei Diritti sottolineando che nello specifico "solo se a essere violato è un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione può scattare il risarcimento del danno non patrimoniale: non può essere risarcito il pendolare che lamenti il disagio patito a causa del pessimo servizio offerto dalla società di trasporti".

In particolare il ricorrente esponeva una serie di disagi patiti a causa dei ritardi sistematici dei treni sovraffollati e in pessime condizioni igieniche e fonte di esasperazione e di peggioramento della qualità della vita.

In primo grado il giudice di pace di Piacenza nel 2008 aveva dato ragione al pendolare condannando Trenitalia a risarcirlo con mille euro. La sentenza è stata ribaltata poi dal giudice d'appello che ha annullato il risarcimento. Il tribunale riteneva che il lavoratore non aveva provato e neppure allegato il presupposto della gravità dell'offesa necessario per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Alla stessa conclusione arriva il collegio di legittimità: la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona".