Rimini, minorenni in vacanza devastano stabilimento balneare

Cinque ragazzini francesi in vacanza a Rimini sono stati denunciati a piede libero dopo aver devastato - per motivi ancora da chiarire - uno stabilimento balneare. A dare l'allarme - riferisce AdnKronos - i bagnini del bagno 3 che hanno chiesto l'intervento della polizia per bloccare un gruppo di persone che stavano vandalizzando lo stabilimento.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno posto fine ai danneggiamenti fermando gli autori. Si tratta di 5 minori francesi in vacanza con i genitori che, da una prima stima, sembrano aver causato migliaia di euro di danni. I giovani avrebbero infatti distrutto lettini, ombrelloni ed altre attrezzture.

I bagnini, a quanto si apprende, in un primo momento avevano temuto che si trattasse, invece, di un 'avvertimento' a scopo intimidatorio. I minori sono stati tutti denunciati a piede libero con grande rabbia, da parte dei genitori, per la bravata dei figli e per la spesa per il risarcimento dei danni allo stabilimento.