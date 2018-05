Roma, rimossi a Tor Bella Monaca i murales dedicati a Cordaro e Moccia: "Segnale di legalità"

Come annunciato direttamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, il tanto discusso murale dedicato a Serafino Cordaro su una parete di una casa popolare di Tor Bella Monaca, è stato rimosso. Grande il dispiegamento delle forze dell’ordine nel presidiare le operazioni di rimozione del disegno, con la strada rimasta completamente inaccessibile per almeno un paio d’ore. Tutto si è svolto senza disordini. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto - dice la sindaca Raggi, sul posto per seguire le operazioni -. Così facendo diamo un segnale, lo Stato si riprende alcuni territori di Roma”. Da via Paolo Ferdinando Quaglia a via Amico Aspertini è stato cancellato un altro grosso murale dedicato ad Antonio Moccia.

Il servizio di Veronica Altimari su RomaToday