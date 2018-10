“Rischio Salmonella”: ritirato un lotto di merendine

“Rischio microbiologico per la presenza di Salmonella”: con questa motivazione il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso che riguarda una particolare tipo di merendine alla crema di latte Bauli. In particolare, il prodotto a cui fare attenzione è il seguente: croissant a lievitazione naturale con crema a latte, nelle confezioni con il numero di lotto LA8312BR e con scadenza il 30 novembre.

Come si legge nel comunicato del Ministero, le merendine Bauli sono i commercio in confezioni da 300 grammi, ossia 6 croissant da 50 grammi, ma chi avesse acquistato questo prodotto è pregato di non consumarlo, visto l'alto rischio che possa contenere il batterio della Salmonella, pericoloso per l'uomo. I cornetti richiamati per rischio microbiologico sono stati prodotti da Bauli nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona.

Il Ministero della Salute invita tutti a non consumare i croissant coinvolti dal richiamo e restituirli al punto vendita d’acquisto. Gli altri prodotti a marchio Bauli, diversi da quello indicato, sono da considerarsi sicuri e possono essere consumati senza alcun rischio.