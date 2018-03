Per dieci anni riscuote la pensione della nonna morta: denunciato

Con quei 1.800 euro al mese poteva permettersi lunghi viaggi in Oriente, la sua passione. Riscuoteva ogni mese la pensione della nonna deceduta da parecchi anni . Una sorta di paghetta "post-mortem" quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino che al termine di un'indagine ha denunciato un quarantenne torinese che si è "dimenticato" di comunicare la scomparsa della nonna avvenuta 10 anni fa e riuscendo, in tal modo, a percepire i circa 1.800 euro che mensilmente lo Stato elargiva alla donna.

I Finanzieri del Gruppo Torino, dopo aver rintracciato le somme che l'uomo faceva confluire in un conto corrente a lui intestato, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al termine delle investigazioni è stato disposto il blocco dei conti correnti dell'indagato per un valore di oltre 50.000 euro nonché il sequestro di un immobile a lui intestato.

La truffa ideata dal quarantenne, senza un'occupazione fissa e amante dei viaggi, ammonta a circa 210.000 euro.

