Sgomento in ospedale a Napoli: c'è chi non rinuncia al cellulare nemmeno durante una Tac.

Protagonista della surreale ma verissima vicenda una signora che a causa di forti emicranie si è sottoposta con urgenza a Tac neuroradiologica nell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Risponde al telefono durante la Tac

Senza rispettare le norme che impongono di non tenere con sé oggetti metallici durante l'esame, non ha rinunciato a usare il telefono, non è chiaro se per una dimenticanza o per dipendenza da cellulare.

L'immagine radiografica davanti alla quale si sono trovati i medici è chiara: si vede il cranio della donna con il telefono portato all'orecchio per rispondere a una chiamata.

Dopo l'inevitabile ramanzina, l'esame è stato eseguito in condizioni regolari. E senza smartphone.