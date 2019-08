Calci, pugni e sedie usate come armi: rissa violentissima, le immagini choc

Calci, pugni, sedie che volano e che diventano armi capaci di far male. Sono immagini sconvolgenti quelle arrivate alla redazione di MilanoToday. Parliamo di un video che documenta la violentissima rissa avvenuta sabato pomeriggio in zona Lorenteggio (Milano), accanto al Vodafone Village. A darsele di santa ragione c'erano almeno una decina di persone, forse di più.

Maxi rissa a Lorenteggio: calci, pugni e sedie usate come bastoni

Secondo il quotidiano milanese la rissa si sarebbe scatenata tra alcuni ragazzi - presumibilmente stranieri - che sono soliti improvvisare un barbecue nel parco adiacente al palazzo della compagnia telefonica.

Come mostra il filmato in basso, gli animi si sono scaldati in tarda serata quando alcuni di loro, forse ubriachi, hanno iniziato a discutere: ne è nata una maxi scazzottata a suon di calci, pugni e lanci di sedie contro gli avversari. All'arrivo della polizia i giovani si sono dileguati: nessuno di loro è stato identificato.

Rissa a Lorenteggio, il video