Rissa tra pitbull: donna azzannata al volto, ferito anche il compagno

È intervenuta per difendere il suo cane preso a morsi da due pitbull ed è stata a sua volta azzannata al volto. È successo domenica scorsa a Mantova nel quartiere Due Pini. La vittima dell’aggressione stava passeggiando assieme al proprio compagno con il proprio cane, un Pitbull Amstaff femmina di 9 anni. E' stata lei stessa a chiamare d'urgenza la Centrale Operativa della Questura in quanto era stata improvvisamente aggredita da due cani, liberi e senza guinzaglio: un Pitbull Red Nose ed un Pitbull Amstaff, i quali si erano avventati contro il suo mordendolo ripetutamente alla testa, senza mollare la presa.

La donna, che teneva il proprio Pitbull al guinzaglio e con la museruola indossata, nel tentativo di districare la morsa tra i cani, ed aiutata nell'intento dal proprio compagno, è stata a sua volta azzannata ad un gluteo ed alla guancia, mentre l'uomo è stato a sua volta ferito alle mani nel tentativo di separare gli animali.

Uno dei proprietari degli altri due cani (che, al momento dell'aggressione, non erano né al guinzaglio né dotati di museruola), subito sopraggiunto per liberare la morsa dei loro cani nei confronti dell'altro, ha riferito che i suoi animali non avevano mai mostrato un carattere aggressivo e, per questo motivo, permetteva loro di camminare e correre liberi nei giardini pubblici.

Gli Agenti della Volante intervenuti sono riusciti a riportare la calma. L'uomo e la donna aggrediti e feriti sono stati accompagnati da un'ambulanza al Pronto Soccorso per le cure del caso.

I sanitari hanno potuto riscontrare ai loro danni delle lesioni guaribili in alcuni giorni salvo complicazioni. Le persone ferite hanno presentato ieri formale denuncia penale presso gli Uffici della Questura nei confronti del proprietario dei cani per il reato di "lesioni colpose"; inoltre, avendo costui violato la disposizione che punisce l'omessa custodia in luogo pubblico ed il malgoverno degli animali, il proprietario è stato altresì sanzionato in via amministrativa con una contravvenzione di 258 euro. Infine, il Distretto Veterinario di Mantova, su segnalazione di questo Ufficio, sta valutando lo stato di salute degli animali che hanno morso i malcapitati, per le eventuali e ulteriori iniziative di specifica competenza.