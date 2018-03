Segue il marito in hotel e lo trova con l'amante: scatta la rissa

Trova il marito in hotel insieme all'amante e scoppia la rissa. E' successo in un albergo di Padova, in via Pescarotto, dove una donna cinese sospettava che il marito avesse portato l'amante.

Il sospetto si è poi rivelato fondato, visto che la donna, che si era portata dietro i due figli, ha trovato i due proprio all'hotel "B&B". Subito è scoppiata la rissa, con urla e botte, e il personale dell'hotel è stato costretto a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti denunciando cinque persone.

Nessuno dei protagonisti della rissa ha riportato lesioni, ma per loro è comunque scattato il deferimento in stato di libertà.

La notizia su PadovaOggi