Lite per una ragazza, accoltellato un 19enne: arrestati tre minori, due in fuga

Rissa per una ragazza nella notte a Milano. Poco dopo le 2.20 della scorsa un ragazzino di diciannove anni è stato accoltellato all'esterno di un ristorante cinese di via Padova. Ad aggredirlo, con un coltello e una bottiglia di vetro rotta, sono stati cinque minorenni. Tre di loro sono stati fermati. Due sono in fuga.

La vittima, racconta MilanoToday, è stata accoltellata al petto ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Raffaele. Il diciannovenne, cittadino cinese, è stato colpito al polmone, ma dopo poche ore è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

I poliziotti - allertati dai testimoni - sono riusciti subito a fermare tre dei cinque aggressori: hanno tutti sedici anni, anche loro cinesi, e sono finiti in cella al Beccaria con l'accusa di tentato omicidio. Gli agenti sono ora sulle tracce degli altri due ragazzi e sono al lavoro per capire con certezza cosa abbia scatenato la furia del gruppo.

Sembra, secondo i primi accertamenti delle Volanti, che la discussione tra i cinque e la vittima - che lavora come cameriere nel ristorante - sia nata dopo che il diciannovenne ha tentato un approccio con la fidanzata di uno dei "rivali".

La notizia su MilanoToday