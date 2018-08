Addio a Rita Borsellino, la camera ardente in un bene confiscato alla mafia

Sarà allestita stamani in via Bernini 52, a Palermo, in un bene confiscato alla mafia e assegnato dal Comune al Centro studi 'Paolo Borsellino' la Camera ardente per Rita Borsellino, la sorella del giudice antimafia che si è spenta ieri in ospedale all'età di 73 anni, dopo una lunga malattia. Lo ha concordato con i familiari e con i responsabili del Centro il sindaco Leoluca Orlando, che ha anche disposto la presenza del gonfalone della città. "Con Rita Borsellino scompare una figura simbolo di testimonianza antimafia e di impegno della società civile" ha detto ieri il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè: "Una donna straordinaria che si è contraddistinta per l'impegno profuso contro tutte le mafie e le ingiustizie".

Ccon Libera, Rita Borsellino ha contribuito in maniera determinante all'approvazione delle legge 109/96 sull'uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie e sostiene attivamente il progetto Libera Terra.

Cordoglio alla famiglia arriva, oltre che dal mondo politico, anche dalla società civile, dall'associazionismo e dalle organizzazioni sindacali. "Con Rita Borsellino si è spenta una luce dell'antimafia vera" dice il Centro Studi Pio La Torre, mentre per il segretario Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, Rita Borsellino è "simbolo della Palermo che ricorda il passato e le azioni dei grandi protagonisti della lotta alla mafia, per cambiare il presente".

"Tristezza, dolore, cordoglio. Rinnovato appello a ricercare la verità, sul caso #Borsellino", scrive su Twitter la Cisl Sicilia ricordando "Rita, simbolo della lotta contro la #mafia Per la #legalità Contro l'#antimafiadelleapparenze e delle convenienze". "La scomparsa di Rita Borsellino - dice la Cgil Palermo - è una grave perdita non solo per la sua famiglia ma per tutto il mondo del lavoro, per le moltitudini di giovani per cui lei è stata punto di riferimento, per tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto e continuano a combattere la mafia nella nostra città e in tutto il Paese".

Mentre la Uil Palermo ricorda una "protagonista della lotta alla mafia e simbolo di un impegno forte e costante in questa città". "Siamo molto addolorati - dice il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna - per la morte di Rita Borsellino, una donna che ha combattuto tante battaglie per la legalità e contro ogni forma di mafia. Dopo la strage di via D'Amelio ha radicalmente cambiato la sua vita, trasformando la rabbia e il dolore in impegno civile. Ci mancheranno la sua forza e il suo sorriso". Leggi su PalermoToday

I funerali si terranno venerdì alle 11.30 presso la chiesa Madonna della Provvidenza-Don Orione di via Ammiraglio Rizzo.