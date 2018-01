Roma, Frecciabianca in manovra esce dai binari: ritardi su linee regionali

Lieve incidente ferroviario a Roma Termini dove, intorno alle 10.30 di questa mattina, un treno frecciabianca in manovra, per fortuna senza passeggeri a bordo, è uscito da binari. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. La circolazione ferroviaria ha però subito pesanti ripercussioni, come comunica Rfi in una nota.

"Nella stazione Roma Termini - si legge nella nota - il traffico ferroviario sta registrando dalle 10.30 modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma - Civitavecchia e Roma - Cassino. Il collegamento Leonardo Express Roma Termini - Fiumicino Aeroporto è garantito con corse ogni 30 minuti. I treni infatti non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21".

E' la stessa Rfi a spiegare che "l’indisponibilità è provocata dall’uscita dal binario di un solo asse di un treno vuoto in manovra (senza viaggiatori), durante il trasferimento verso il deposito. Le cause sono in corso di accertamento".

