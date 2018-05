Rivoli, spari in un parcheggio: morta una donna, killer tenta il suicidio | Foto

Tragedia in strada nel Torinese. Una vicenda ancora tutta da chiarire quella avvenuta in un parcheggio di Rivoli dove, secondo le prime informazioni, un uomo di circa 75 anni ha sparato contro la moglie per poi tentare il suicidio con la stessa arma.

TorinoToday scrive che alcuni testimoni avrebbero sentito tre colpi. Sul posto carabinieri e polizia.

Rivoli, spari in un parcheggio: cosa sappiamo finora

La donna è stata uccisa con almeno due colpi mentre si trovava vicino ad una macchina parcheggiata, una Volkswagen Up rossa.

L’episodio è avvenuto dopo le 17 a Rivoli in corso Susa angolo via Alpignano, all'altezza del civico 10 in un parcheggio. Nulla da fare per la donna, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso, dove è ricoverato in gravi condizioni. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Ai militari non risultano denunce di alcun tipo da parte della vittima, di Sant'Ambrogio di Torino. I due si erano sposati solo pochi mesi fa.

Sul posto anche il sindaco di Rivoli

Oltre al medico legale sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco Rivoli Franco Dessì. Non si sa, al momento, se i due siano residenti a Rivoli o provenienti da un altro comune.