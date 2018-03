Roberta Ragusa, il ricordo della cugina: "Buon compleanno piccola"

Un dolce ricordo: "Buon compleanno piccola. Ovunque tu sia". Così scrive su Facebook la cugina di Roberta Ragusa, la donna di Gello San Giuliano Terme scomparsa nel nulla nel gennaio 2012. Ieri avrebbe compiuto 50 anni.

Per l’omicidio di Roberta Ragusa, in primo grado, è stato condannato a 20 anni il marito Antonio Logli, con l'interdizione alla potestà genitoriale sui due figli e l'obbligo di dimora a Gello di San Giuliano Terme.

"Logli cominciò a delinearsi come protagonista di una galassia di menzogne che non risparmiavano nessuno. Un uomo dall'indole menzognera e con una consistente insensibilità d'animo palesata non solo nei riguardi di Roberta, ma anche di Sara, donna della quale si dice innamoratissimo, ma che costringe a una vita da perenne amante": si legge anche questo nelle 134 pagine scritte dal giudice Elsa Iadaresta nelle motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni per Antonio Logli.

Pochi giorni fa il settimanale “Giallo” aveva pubblicato una lettera del figlio di Roberta Ragusa, Daniele, che difende il padre, come fa sapere l’avvocato di Logli: "Daniele Logli, ieri come oggi, vive nella certezza che il padre Antonio non abbia commesso i fatti attribuitigli: è ferma convinzione del figlio che Antonio Logli non ne avrebbe avuto e non ne abbia le capacità; non avrebbe potuto mai porli in essere, né avrebbe mai potuto sopportarne così a lungo le conseguenze e il peso".

Daniele Logli sottolinea quanto il padre sia sempre stato affettuoso con lui e la sorella. Logli, che dal primo momento ha parlato di allontanamento volontario riguardo alla scomparsa della moglie, si è sempre proclamato innocente.