Roberta Ragusa, il figlio ne denunciò subito la scomparsa su Facebook

Quarto Grado torna a parlare di Roberta Ragusa, la donna scomparsa a Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi viene mandato in onda un servizio esclusivo sull’appello lanciato su Facebook da Daniele Logli all’indomani della scomparsa della madre. "Questo non è uno scherzo. Mia madre è scomparsa questa mattina presto, abbiamo già avvertito le forze dell’ordine ma chiedo anche il vostro aiuto. È senza documenti, probabilmente in pigiama", scrive il ragazzo sul social network. Una richiesta d’aiuto che Daniele condivide sul social network sperando di avere notizie della madre: "Vi prego fatevi sentire se l’avete vista e vi prego di condividere e postare questo messaggio su ogni pagina o gruppo che c’entri con Pisa e con i vostri amici. Grazie a tutti. Daniele Logli".