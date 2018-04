Lecce, scomparsa Roberta Todisco: uno status su WhatsApp angoscia i familiari

Dal tardo pomeriggio di mercoledì non si hanno più notizie di Roberta Todisco, 45enne residente a Lizzanello, nel Leccese. La donna non si è più presentata al lavoro e il cellulare risulta spento da ieri sera.

Le ricerche, oltre che in provincia di Lecce, si sarebbero concentrate anche nel Brindisino. Oggi si terrà un tavolo tecnico per coordinare le indagini, come previsto dalle procedure in tutti i casi di scomparsa.

La famiglia della donna vive ore di apprensione, scrive LeccePrima: la modifica dello stato di Whatsapp - con una foto dal mare e la parola "fine" - ha destato forte preoccupazione.