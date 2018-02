"Buddista che va a caccia", Roberto Baggio in tribunale: querela contro gli animalisti

Il Divin Codino in un'aula di tribunale: Roberto Baggio si è presentato lunedì mattina al Palazzo di Giustizia di Padova, dove avrebbe dovuto costituirsi parte civile nel processo in cui è imputato Paolo Mocavero, 58enne leader di Centopercentoanimalisti.

Roberto Baggio in tribunale a Padova

L'uomo è accusato di diffamazione a mezzo stampa. Il 15 febbraio del 2016 Mocavero ha pubblicato sul sito di Centopercentoanimalisti un post contro l’ex Pallone d’oro: "Baggio ha il coraggio di definirsi buddista ed esercita la caccia... non conosce il significato delle parole andando all'estero per i famigerati viaggi della morte". Baggio l'ha querelato e Mocavero si ritrova ora imputato.

Come ricostruisce VicenzaToday, c’è stato un vizio di notifica e il processo è stato rinviato al prossimo 18 giugno, quando Roby Baggio potrebbe tornare in tribunale. Il leader degli animalisti non era presente in aula ma ha comunque lanciato un suo messaggio: "Roberto Baggio si dichiara Buddista, ma va a caccia: contestarlo non credo sia diffamazione. E comunque, l’ex calciatore che ci ha fatto perdere un mondiale, si metta comodo, in coda, anzi in codina...".