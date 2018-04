Roma e Palermo, alberi sulla carreggiata: auto in frantumi e tragedie sfiorate per un soffio

Disagi a Roma per il maltempo. Sulla Capitale piove incessantemente da questa mattina: sono oltre 40 gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco tra crolli di alberi e rami, ma anche relativamente a cadute di tegole, cornicioni e pali della luce. Sulla via del Mare una donna è stata travolta da un ramo mentre era a bordo della sua auto.

La conducente - riferisce RomaToday - è stata trasportata in codice verde all'ospedale Grassi di Ostia. Gravi le ripercussioni al traffico, in entrambe le direzioni, fra via di Dragoncello e via Albi traffico. Un altro albero è caduto ad Ostia Antica, danneggiando il balcone di un edificio. Per i residenti tanta paura, ma nessun ferito.

Un grosso ramo è caduto anche a Ponte di Ferro, tra Ostiense e Marconi: l’albero si è schiantato su una utilitaria in sosta, distruggendola. Ma l’elenco non è affatto finito: alberi sulla carreggiata anche in via Leone XIII, via Pietro de Coubertin, via Marcello Piacentini, per citare solo alcuni degli episodi che hanno visto coinvolti i vigili del fuoco.

Palermo- Catania, albero gli piomba addosso mentre guida: "Vivo per miracolo"

Non va così solo nella Capitale. Anche più a sud, in Sicilia, il problema dei tronchi caduti sulla carreggiata ha rischiato di provocare una tragedia sull’autostrada Palermo-Catania.

A raccontare l'accaduto, che si è concluso con un "miracolo", è Francesco Caravello a PalermoToday. Intorno alle 20.30 di ieri stava percorrendo l'autostrada, dal capoluogo in direzione Termini Imerese, per partecipare a un battesimo quando - a circa 500 metri dallo svincolo - un albero di circa 4 metri è caduto sulla sua Ford Ka probabilmente a causa del forte vento.

Dietro di lui c'erano altri automobilisti che sono riusciti a frenare per tempo evitando la tragedia. "Uno di loro - racconta Caravello a PalermoToday - è sceso immediatamente dal mezzo e mi ha raggiunto. Appena ha visto che ero cosciente ha fatto un salto di gioia. Poi ha chiamato i soccorsi e mi è stato vicino". Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto gli agenti della Polstrada di Buonfornello, due ambulanze, il personale Anas e i vigili del fuoco, impegnati successivamente a rimuovere il grosso tronco finito sull'asfalto. I sanitari del 118, invece, hanno portato in ospedale l'automobilista che se l'è cavata, dopo una notte al pronto soccorso, con qualche contusione.

