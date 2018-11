Roma, incendio all'ospedale San Pietro: evacuati due reparti

Reparti evacuati e pazienti trasferiti in altri ospedali. Succede a Roma, dove nella notte un incendio ha interessato un reparto seminterrato dell'ospedale San Pietro. Le fiamme si sarebbero sprigionate intorno alle 4 di notte da alcuni cavi elettrici.

Il fumo, propagatosi ai piani superiori, ha invaso alcuni reparti, immediatamente evacuati. Secondo le prime informazioni circa 400 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali. La Regione Lazio ha attivato l'unità di crisi.

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Roma che, domato l'incendio, stanno effettuando le verifiche del caso per scongiurare danni in altri punti della struttura. Non risultano al momento feriti o intossicati. Si indaga per stabilire le cause dell’incendio.

