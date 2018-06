Vola giù dal cavalcavia e finisce su un furgone in corsa: morta una donna

Tragedia a Roma sulla Cassia Bis, alla periferia nord della Capitale. Una donna di 47 anni è morta dopo essere caduta da un cavalcavia per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione - scrive RomaToday - la donna avrebbe parcheggiato la sua auto, per poi sporgersi sul cavalcavia di Castel de Ceveri e gettarsi dal ponte, quindi finire contro un furgone Fiat Ducato in marcia verso Roma.

Il corpo della 47enne è stato sbalzato sulla corsia opposta, quella verso Viterbo. Il conducente del mezzo pesante, dopo l'impatto, ha finito la corsa contro il guard rail generando un tamponamento a catena. L'uomo, 68 anni, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato al Gemelli in codice giallo.

Sul posto i Carabinieri, che indagano sulla vicenda, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità, con il traffico bloccato via verso Roma che verso Viterbo. E' successo alle 12.