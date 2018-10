Roma, incidente in via Cavour: investito da un bus turistico, muore viceprefetto

Incidente mortale oggi a Roma. E' successo in via Cavour, all'altezza del civico 221, a pochi metri dalla fermata della metropolitana nella strada che collega la stazione Termini alla zona del Colosseo. Un uomo di 54 anni, che stava attraversando la strada, è stato centrato in pieno da un bus turistico intorno alle 10:55.

Sul posto, allertati, si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale. Inutili i tentativi di rianimare il pedone, troppo gravi le ferite riportate: l'uomo è morto sul colpo.

A perdere la vita Giorgio De Francesco, vice Prefetto in servizio a Roma con l'incarico di Presidente della I Sezione (incarico in via esclusiva) della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma. La vittima si trovava in compagnia della moglie: la donna è rimasta illesa. Dalle primissime informazioni raccolte pare la coppia stesse attraversando sulle strisce. L'investimento sarebbe avvenuto al centro della carreggiata.

Per eseguire i rilievi scientifici, la Polizia Locale ha chiuso al traffico via Cavour da largo Visconti Venosta a via Annibaldi. L'autista del bus turistico, di 58 anni e che si è fermato dopo l'investimento mortale, è stato identificato dalla Polizia Locale. E' stato portato all'ospedale San Giovanni di Roma e sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga che hanno dato esito negativo. Il pullman è stato sequestrato. La polizia sta inoltre esaminando il "cronotachigrafo", una sorta di la scatola nera del mezzo. Saranno inoltre acquisite le telecamere della zona per capire l'esatta dinamica.

Codacons: indagare sullo stato delle strisce pedonali

Intervenendo sull’incidente avvenuto oggi su via Cavour, il Codacons chiede di indagare sullo stato delle strisce pedonali dove si è verificato l’investimento mortale. "Da tempo denunciamo lo stato fatiscente degli attraversamenti pedonali della capitale, più volte al centro di tragici incidenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le strisce sull’asfalto romano, infatti, sono spesso scolorite e trascurate al punto da diventare invisibili ad automobilisti e motociclisti che circolano sulle strade della città. Proprio la scarsa visibilità delle zebre incrementa il numero di incidenti e investimenti anche mortali; per questo chiediamo di verificare se le strisce pedonali di via Cavour fossero adeguatamente visibili al momento dell’incidente e di avviare un monitoraggio per sottoporre a rifacimento quelle che possono rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza stradale", conclude Rienzi.

Continua a leggere su RomaToday