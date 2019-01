Respinto all'ingresso sale in auto e investe i buttafuori: le immagini scioccanti

E' salito a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, e prendendo la carreggiata contromano ha investito i buttafuori del Qube, discoteca in via di Portonaccio, a Roma.

E' accaduto la notte scorsa poco dopo le 3. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale. I due buttafuori sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, uno al Vannini e l'altro al San Camillo. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia e gli agenti del Gruppo Tiburtino della polizia locale. Danneggiate anche due auto in sosta. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia avuto una discussione all'ingresso del locale e che probabilmente sia stato allontanato dai buttafuori.

Roma, respinto all'ingrsesso investe i buttafuori con l'auto: i fatti

Uno dei due ragazzi, sceso dalla Mercedes, è stato fermato, dopo una colluttazione con i poliziotti, e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. L'altro, il conducente, sembra avere le ore contate. Secondo una prima ricostruzione i due, visibilmente ubriachi, non sarebbero stati fatti entrare nel locale, e quindi respinti all'ingresso, perché in stato di alterazione alcolica.

Nel video, eloquente, si vede un'auto, una Mercedes Classe B nera che, dopo una serie di operazioni incontrollate, ad alta velocità, punta l'ingresso del locale. Si sentono urla. Ragazzi spaventati che chiedono aiuto. Si domandano il perché di quel gesto inconsulto e sconsiderato. Quindi si vedono le transenne abbattute, si sentono altre grida ed il conducente dell'auto, dopo aver "finito il lavoro", ingranare la marcia alta e poi fuggire, contromano, per via di Portonaccio.

Roma, investe i buttafuori del Qube: il video