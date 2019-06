Roma, marito e moglie trovati morti in casa

Giallo a Roma. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone, periferia nord della Capitale. La polizia è intervenuta sul posto. Sarebbe stata una parente, che vive a Milano, a lanciare l'allarme perché non riusciva a contattare i coniugi, 75 anni lui e 74 lei. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato la coppia senza vita nella stanza.

Coniugi morti a Roma, nessuna ipotesi esclusa

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato Flaminio di polizia. Tutte da accertare le cause della morte dei due, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.