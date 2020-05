Roma, schiacciato dal muletto con cui stava lavorando: morto un operaio

Incidente mortale sul lavoro a Roma, nella frazione di Case Rosse dove è un lavoratore di 58 anni è rimasto schiacchiato dopo il ribaltamento del muletto con il quale stava lavorando.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco della caserma di Tivoli e gli agenti del commissariato San Basilio di polizia. Per l'operaio però non c’è stato nulla fa fare, è deceduto sul colpo in seguito all’incidente.

Delimitata la zona dove è avvenuto l’incidente sul lavoro, sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica, il medico legale e gli ispettori della Spresal ASL RM2 per gli accertamenti di rito.

Affida ad una nota tutto il proprio sconforto l'assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino: "Non ci siamo. Proprio questa mattina durante la riunione settimanale del Tavolo sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzata a monitorare l'attuazione dei protocolli sottoscritti a livello nazionale dal 14 marzo e seguenti proprio per la salute e sicurezza sul lavoro, ho insistito molto con le parti sociali affinché, soprattutto in questa fase di riavvio o potenziamento delle attività, non sia la fretta a condizionare i ritmi di lavoro, bensì vi sia una discussione in tutti i luoghi di lavoro tra azienda e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'organizzazione del lavoro".

"Tale metodologia - prosegue l'assessore - è una condizione improrogabile, anche perché oggi, a distanza di pochi giorni dall'incidente di Frosinone, registriamo la seconda vittima sul lavoro nella nostra regione. Alla luce di questa terribile notizia abbiamo riconvocato immediatamente tutti i componenti della Task Force sulla vigilanza istituita per coordinare al meglio l'attività in materia di sicurezza. L'incontro si terrà domani pomeriggio. Ai familiari del vanno le nostre condoglianze e la nostra vicinanza".