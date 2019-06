Roma, poliziotto accoltellato in servizio: è grave

Un poliziotto del Reparto Volanti è stato accoltellato da un pregiudicato in via Cochi, a Tor Bella Monaca (Roma). E successo poco dopo le 13: l'agente, trasportato d'urgenza al policlinico Casilino, è stato colpito più volte con la lama dall'uomo, un 60enne, presumibilmente sotto effetto di stupefacenti. Soccorso dai colleghi, è ora ricoverato in gravi condizioni. Il coltello è stato sequestrato.

L'agente, insieme ad un collega, era accorso sul posto dove era stata segnalata una lite fra l'uomo e la compagna. Il poliziotto è stato trasportato al Policlinico Umberto I dove si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni pur gravi, non ne metterebbero a rischio la vita.

Roma, bloccato l'aggressore del poliziotto

Dopo un tentativo di fuga con l'auto è stato l'autista della Volante 48 sulla quale era in servizio la vittima a bloccare l'aggressore. Pietro Maruca, fermato per l'accoltellamento, è il padre di Manuel, il 18enne che a novembre del 2016, in fuga dalle volanti della Polizia, imboccò contromano la rampa che da via di Tor Bella Monaca sale verso il Grande Raccordo Anulare morendo dopo uno schianto frontale con altri veicoli al volante di una Fiat 500.

La solidarietà di Salvini e Di Maio

Il ministro Matteo Salvini è intervenuto sull'accaduto: "Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l'infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa".

Vicinanza all'agente anche da parte del vicepremier Luigi Di Maio che su twitter scrive: "Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento si trova a lottare tra la vita e la morte. A lui, alla famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno rischiano la vita per noi va tutta la mia vicinanza".