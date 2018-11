Blitz per abbattere villette abusive dei Casamonica: "Giornata storica per Roma"

"Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani". E' quanto scrive su Facebook la sindaca della Capitale Virginia Raggi, annunciando lo sgombero e l'abbattimento di "otto villette abusive" dei Casamonica avvenuti all'alba nella periferia est di Roma. "Villette che erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici", spiega Raggi, parlando "dell'operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma". "L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente - sottolinea la sindaca - da oltre 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l'impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale". "È stata un'operazione complessa, partita molti mesi fa che ha permesso di concludere procedimenti sospesi e abbandonati in un cassetto", ribadisce, esprimendo soddisfazione per l'abbattimento delle villette "diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita".

Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato a via del Quadraro, periferia est di Roma, dove all'alba sono iniziate le operazione di abbattimento di otto villette dei Casamonica.

#NonAbbassiamoLoSguardo Sgomberiamo e abbattiamo 8 villette abusive:stop a 30 anni di illegalità e segnale forte contro criminalità e clan Casamonica.Grazie a 600 uomini @PLRomaCapitale e a forze ordine.Istituzioni a fianco cittadini onesti contro malavita:https://t.co/q8s0GLK8d3 pic.twitter.com/cZ4w2acCXa — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 20 novembre 2018

"Avevano persino inglobato lo storico Acquedotto Felice"

"Si tratta dell'operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma. Quelle villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici''. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, in un post su Facebook, sul blitz di stamattina contro i Casamonica. "Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice - ha continuato - Sono stati utilizzati 20 mezzi per gli abbattimenti. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Abbiamo cancellato soprattutto questo. Le Istituzioni ci sono e non abbassano lo sguardo''.

''E' stata un'operazione complessa, partita molti mesi fa che ha permesso di concludere procedimenti sospesi e abbandonati in un cassetto'', ha aggiunto. ''Voglio ringraziare - ha concluso Raggi - il VII Municipio per il coraggio e la costanza di questi mesi; i tecnici del Comune; gli agenti della Polizia Locale e il comandate Antonio Di Maggio; il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Soprintendenza di Stato; i fabbri; gli operai; Atac; i tecnici di Acea, Enel e Italgas; la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, la Protezione Civile capitolina, le ditte che si occupano delle demolizioni; e in particolare tutti quei cittadini che con le loro denunce non si sono arresi mai''.