Sale su un bus, sradica il bracciolo di un seggiolino e distrugge tutto

È salito sul bus ubriaco ed ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro. È successo la notte scorsa a Roma dove un 24enne originario della Libia ha dato in escandescenze su un mezzo dell’Atac. I fatti alla fermata di Ponte Casilino, in zona Pigneto. Il 24enne è salito sulla vettura intorno alle tre e mezzo di questa notte, e ha cominciato a prendere a calci la macchinetta dove gli utenti vidimano i biglietti.

Poi non pago ha sradicato il bracciolo di un seggiolino usandolo per spaccare il monitor a cristalli liquidi, quello che informa delle fermate in corsa, e per distruggere tutti i vetri del bus da entrambi i lati. Anche in corrispondenza della cabina dell'autista. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I passeggeri spaventati sono scesi tutti alla fermata mentre il dipendente Atac, illeso, ha chiamato il 112.

Sul posto la polizia e il 118. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato di un mezzo pubblico.

Roma, si riapre dibattito sulle aggressioni ai conducenti dei mezzi pubblici

L’episodio porta di nuovo alla ribalda il tema della sicurezza del personale sui mezzi, dopo l'aggressione di fine settembre, quando un conducente è stato picchiato ferocemente da una banda mentre era in servizio. "Atac sicurezza zero, altro che ronde qui ci vogliono i taser per gli autisti - commenta Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Sicel - grazie all’eroico cittadino, il sindaco dovrebbe premiarlo come cittadino dell’anno". Il riferimento è a un cittadino che sarebbe riuscito a fermare l'uomo mentre arrivavano le forze dell'ordine.