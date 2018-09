Lotta dura agli 'zozzoni': Virginia Raggi posta il video di un uomo che scarica mobili in strada

Lotta dura agli "zozzoni". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha pubblicato su facebook il video di un uomo beccato a scaricare mobili in strada accanto ad un cassonetto dell’immondizia. Un gesto grave e per versi incomprensibile, se pensiamo che a Roma il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è gratuito. Ma questo evidentemente non basta a scoraggiare chi, per negligenza o menefreghismo, sporca o deturpa la città.

Ripreso da una passante

Come racconta RomaToday, l’uomo è stato ripreso da una passante che ha inquadrato anche la targa dell'auto utilizzata per il trasporto dei mobili. Per la polizia locale è stato facile scoprire il responsabile, che è stato trovato e multato.

Il post della sindaca

"Un'altra video-segnalazione che ci permette di individuare e multare un 'incivile' – scrive il sindaco su Fb - . Questa persona avrebbe potuto portare i rifiuti presso un'isola ecologica o chiederne il ritiro gratuito presso la sua abitazione alla Ama che gestisce la raccolta degli ingombranti a Roma. Non l'ha fatto e ha sporcato la nostra città".

"Una cittadina, però, si è armata di cellulare, ha ripreso la scena e l'ha inviata alla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha effettuato i controlli e multato l'incivile. Voglio soprattutto ringraziare questa persona perché ha fatto capire che gli 'incivili' restano una minoranza. Denunciare questi atti - ha scritto la sindaca - significa assolvere al proprio dovere di cittadini".

Il video postato su facebook