Vola giù dal cavalcavia e muore: il dramma dell'ex campionessa di equitazione

Si chiamava Consuelo Palmerini la donna di 46 anni che ieri è morta dopo essersi lanciata da un cavalcavia di Castel de Ceveri, periferia nord di Roma. La vittima - riferisce RomaToday - è un’ex campionessa italiana ed istruttrice federale di equitazione. Diffusa la notizia della tragedia la bacheca facebook dell'ex Azzurra di Equitazione è divenuta luogo di ricordo e cordoglio.

Al momento l'ipotesi del suicidio sembra la più probabile. Come riporta il Corriere della Sera, e come confermato dalle forze dell'ordine, a tingere di giallo la morte di Consuelo Palmerini la mancanza di biglietti o di eventuali messaggi d'addio, non trovati dagli investigatori né nell'auto della donna né nella sua abitazione di Roma nord.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe parcheggiato la sua auto, per poi sporgersi sul cavalcavia di Castel de Ceveri e gettarsi dal ponte. Il corpo della 46enne è finito contro un furgone Fiat Ducato in marcia verso Roma, per poi venire sbalzato sulla corsia opposta, quella verso Viterbo. Il conducente del mezzo pesante, dopo l'impatto, ha finito la corsa contro il guard rail generando un tamponamento a catena. L'uomo, 68 anni, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato al Gemelli in codice giallo.