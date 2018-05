Trascina una donna in un condominio e tenta di stuprarla

Ha trascinato una donna di circa 40 anni in un condominio per violentarla, ma le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei condomini. Un ragazzo senegalese di appena 20 anni è stato arrestata questa mattina a Roma, in quanto ritenuto responsabile di un tentativo di violenza sessuale avvenuto in via Costantino Maes, in zona Nomentana, intorno alle nove del mattino.

La donna è stata trascinata nel condominio e palpeggiata dall'uomo. L'aggressore è stato allontanato dalla donna grazie all'intervento di un passante.

Le numerose chiamate al numero unico di emergenza e le dettagliate descrizioni dell'aggressore da parte degli altri condomini hanno permesso agli agenti del reparto volanti, arrivati sul posto, di rintracciarlo nelle vicinanze e di arrestarlo. Accompagnato al commissariato Porta Pia, l'uomo dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

La notizia su RomaToday