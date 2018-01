Aggredisce poliziotti con una roncola, agente spara e lo ferisce all'addome

Un uomo di 51 anni è stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere stato colpito di striscio all’addome da un colpo di pistola esploso da un poliziotto. L’episodio è avvenuto ieri sera in zona Due Leoni, periferia est di Roma.

Il 51enne, secondo quanto riferito da Lorenzo Nicolini di RomaToday, si era asserragliato in casa con la moglie e il figlio minorenne brandendo una roncola.

Roma, colpito da un proiettile: la dinamica

Gli agenti si sono precipitati nell’abitazione della famiglia, in via Santo Stefano Quisquina, dopo aver ricevuto una chiamata per una lite in famiglia. Aperta la porta, si sono trovati di fronte l'uomo che li ha minacciati puntandogli contro un grosso coltello molto simile ad un machete.

Sono seguiti attimi di tensione. Un agente, aggredito, ha sparato all'uomo colpendolo e ferendolo con un colpo di striscio all'addome destro. Il 51enne, a terra, è stato portato al Policlinico di Tor Vergata in codice rosso.

Non è in pericolo di vita. La moglie ed il figlio sono stati portati al Commissariato Casilino. Secondo riscontri della Polizia, in passato era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

