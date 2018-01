Rosa Di Domenico, la rabbia della madre a Chi l'ha visto?: "Ci dicono di rassegnarci"

C'è rabbia e disperazione nei genitori di Rosa Di Domenico, la ragazza scomparsa da Sant'Antimo nel maggio 2017 e che si crede sia all'estero insieme al fidanzato pakistano Alì Qasib. Poco prima di Natale, Rosa aveva fatto arrivare due video per far sapere alla famiglia che stava bene e per chiedere di cancellare tutte le denunce. Poi il silenzio.

I genitori di Rosa, intervenuti durante la trasmissione di RaiTre Chi l'ha visto?, sono ormai allo stremo, come ricostruisce David Schiavon su NapoliToday. "Le avevamo preparato un regalo per Natale ma non è venuta - ha detto la madre - Non si hanno notizie, nessun risultato. Mi hanno anche detto che devo rassegnarmi". La donna si è poi scagliata contro gli inquirenti. "Io mi vergogno di vivere in Italia, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa a mia figlia? Ora basta! Se non siete capaci allora cambiate mestiere".

"Le denunce non si possono ritirare", ha spiegato l'avvocato in diretta, mentre la conduttrice Federica Sciarelli ha rivolto un appello alla famiglia di Qasib: "Diteci dov'è Rosa e andiamo a prenderla noi di Chi l'ha visto?".

La notizia su NapoliToday