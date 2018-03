Ritrovata Rosa Di Domenico: la 15enne torna a casa

Una bella notizia per la famiglia di Rosa Di Domenico, la ragazza di 15 anni scomparsa da Sant'Antimo, in provincia di Napoli, nel maggio del 2017. A rivelarlo è il profilo Facebook del programma 'Chi l'ha visto', che in questi mesi si era occupato più volte della scomparsa della giovane. "Ha parlato con la madre e ha detto che sta bene e sta rientrando a casa": si legge nel post pubblicato sui social.

La vicenda di Rosa Di Domenico ha vissuto diversi colpi di scena negli ultimi mesi, con i continui appelli dei genitori e la diffusione di due video della 15enne, in cui diceva di stare bene e chiedeva il ritiro delle denunce. Oggi, dopo quasi 10 mesi, finalmente Rosa sta tornando verso casa.

