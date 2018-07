Algeria-Sardegna, la rotta "dimenticata" dei migranti

Le partenze di migranti dalla Libia occupano le prime pagine dei giornali e diventano argomento di polemiche nell'agone politico. Ma c'è anche un'altra rotta, di cui poco si parla: quella che dall'Algeria porta alla Sardegna.

Solo quest'oggi ventuno migranti sono stati intercettati a Sant'Antioco dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e accompagnati nei centri di identificazione e assistenza di Monastir. Ieri invece 11 migranti erano stati avvistati nella spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, e un barchino con 17 persone a bordo intercettato mentre faceva rotta verso le coste del Sulcis.

Algeria-Sardegna, non è una "nuova rotta"

Non è una "nuova rotta", sia ben chiaro. Nel 2017 rispetto al 2016 la rotta Algeria-Sardegna ha fatto registrare un "progressivo e consistente" incremento dei flussi migratori. Il numero di uomini, donne e bambini sbarcati sulle coste del Sud Sardegna ha visto un progressivo aumento nel corso degli ultimi anni: nel 2015 sulle coste sarde sono sbarcati 343 algerini, nel 2016 1225, nel 2017 1929.

Il tratto di mare che separa lo stato nordafricano dall'isola viene percorso sempre con piccole imbarcazioni munite di motori fuoribordo. Le partenze avvengono spesso dal porto di Annaba, la destinazione è il Sulcis. Le spiagge di Teulada o Sant’Antioco distano dal Nord Africa più o meno 100 miglia. Se il mare è calmo, si può arrivare sulle coste italiane in meno di 24 ore, anche con barche "di fortuna".

Poche settimane fa l’assessore della Regione agli Affari generali Filippo Spanu aveva portato il problema all'attenzione del ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiedendo "di mantenere fede agli impegni assunti nella scorsa legislatura", a partire "dal rispetto degli accordi sulle quote di ripartizione dei richiedenti asilo e, per la Sardegna, sulla necessità di garantire una corretta attuazione degli interventi finalizzati a bloccare la rotta illegale proveniente dall’Algeria".

A inizio estate il centrodestra sardo ha chiesto di bloccare le partenze e proteggere le frontiere. "Nonostante le promesse dell’ormai ex ministro Minniti – scrive l'ex governatore Ugo Cappellacci – gli sbarchi non solo non sono finiti, ma sono addirittura raddoppiati tra il 2016 e il 2017 e proseguono a pieno ritmo. Il direttore esecutivo di Frontex ha definito la rotta Algeria-Sardegna una possibile minaccia per la sicurezza. A questo punto occorre stipulare subito un accordo efficace con Algeri sia per bloccare definitivamente la rotta sia per collaborare al fine di rendere effettivi i rimpatri".