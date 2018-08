Ruba la pensione appena ritirata ad un'anziana ipovedente. Salvini: "Ruspa"

Una donna di 31 anni di etnia rom è stata arrestata nei giorni scorsi dalla Polizia municipale di Sassari per aver rubato la pensione da 600 euro, appena ritirata alle poste, a un’anziana ipovedente. Il tutto davanti al figlio di 15 anni che faceva da palo. Non solo: la donna avrebbe sfruttato anche un altro suo figlio di appena due mesi, che teneva in braccio, legato al collo, per celare le sue reali intenzioni.

Ad incastrare la donna le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La 31enne è stata denunciata per furto e per aver infranto l'obbligo di dimora ad Alghero, dove risiede.

La notizia in realtà risale a qualche giorno fa, ma è stata rilanciata questa mattina dal Ministero dell’Interno Matteo Salvini dopo che il Tg4 ha diffuso il video del furto.

"Sassari: una Rom, 31 anni, 12 figli, infrange l’obbligo di dimora e ruba dalla borsetta di questa anziana signora ipovedente la busta con la pensione appena ritirata. Tutto sotto gli occhi di un figlio quindicenne, che le fa da palo. Ho pronta una democratica e pacifica #ruspa!" si legge nel post di Salvini.

Come si vede dal filmato, la donna sfila dalla borsa la pensione di 600 euro con un gesto velocissimo, tanto che l’anziana si accorge del furto solo in un secondo momento. Agli agenti la pensionata ha raccontato di essere stata avvicinata con la scusa dell’elemosina. Ecco il video mandato in onda dal Tg4.

