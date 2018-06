Rubano la sedia a rotelle ad un anziano disabile e la lanciano in una scarpata

Hanno rubato la sedia a rotelle ad un anziano disabile per poi lanciarla in una scarpata, distruggendola. E' successo a Moneglia, nel levante genovese, dove ieri pomeriggio i carabinieri hanno rintracciato e arrestato i due responsabili del furto, ai danni di un anziano di 78 anni con gravi difficoltà motorie.

Come riferisce AdnKronos, il 78enne aveva momentaneamente lasciato fuori dalla sua abitazione la carrozzella mentre il figlio lo stava aiutando ad entrare in casa.

I due ladri, un 29enne e un 35enne entrambi cittadini ucraini, sono stati colti in flagranza dai carabinieri allertati dal figlio dell'uomo dopo essersi accorto del furto.I militari hanno rintracciato i due trentenni e per loro sono scattate le manette. Entrambi sono poi stati trasferiti a Genova in attesa del processo, con rito direttissimo.