Rubate le ceneri di Elena Aubry, la mamma: "Gesto indegno, aiutatemi a ritrovarle"

Sono state rubate le ceneri di Elena Aubry, la 26enne di Roma morta due anni fa in un incidente stradale sull'Ostiense mentre era in sella alla propria moto. Il furto sarebbe avvenuto all’interno del cimitero romano del Verano, a pochi giorni dal secondo anniversario della scomparsa della giovane. A denunciarlo, in un video carico di emozione, è la mamma della ragazza, Graziella Viviano. Accanto a lei la sorella di Elena. Un furto che non trova spiegazioni: oltre alle ceneri della 26enne è infatti sparito un diario nel quale gli amici motociclisti e non avevano lasciato nel corso di questi due anni ricordi e pensieri.

"Mai avrei pensato potesse accadere una cosa del genere" racconta la mamma della giovane in un video pubblicato su facebook. "Un atto triste e disgraziato, chi ha rubato le ceneri di Elena deve sapere che non l’avrà mai, perché lei vola alta in cielo". Il furto è stato denunciato anche alla caserma dei carabinieri di San Lorenzo che ora indagano sull'accaduto.

"Chiunque abbia notizie utili per farci ritrovare le ceneri e il quaderno ci chiami anche in forma anonima, non c’è da avere paura" dice ancora Graziella Viviano. "Molte persone volevano bene a mia figlia e so che in questi mesi sono andate a trovarla al cimitero: vi chiedo un aiuto, soprattutto a chi si è recato al Verano dopo il 7 dicembre scorso, per capire se il sepolcro di Elena allora era integro".

"Perdere una figlia è terribile, ma anche andare al sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro a nessuno - l’appello di Graziella Viviano -. Si tratta di un gesto indegno. Datemi una mano".