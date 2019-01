Sciacalli al cimitero rubano un giocattolo dalla tomba di una bimba, la mamma: "Siete morti dentro"

Ignoti hanno rubato dalla tomba del cimitero di Orbassano di una bambina morta poco dopo la nascita un regalino, lasciato da una zia per celebrare in qualche modo quello che avrebbe dovuto essere il suo primo Natale. A denuciare tutto è stata la madre della bambina con un accorato post su Facebook.

Certo che a rubare dalle tombe dei bambini di coraggio ce ne vuole. Che insulti vuoi dare a qualcuno che tanto è già morto dentro? Hanno rubato la bacchetta magira delle principesse Disney a mia figlia. Un pezzo di plastica, messo lì da sua zia perhé voleva che lei avesse un regalo di Natale d parte sua. Ok, mi a figlianon ha più il suo gioco per Natale, ma di sicuro è molto più amata di qualcuno che è stato cresciuto da genitori che non gli hanno che dalle tombe non si ruba

Sulla pagina Facebook "Orbassano senza censura", la donna ha poi scritto un nuoto post, poi sfogare tutto il suo dolore e la sua frustrazione per quanto accaduto.

Scrivo perché voglio solo informare la collettività che dalla lapide di Iris Bussone, figlia mia e di mio marito Guido, sepolta nella tomba di famiglia di mio suocero, è stato rubato un giocattolino. Era un giocattolino pagato una miseria, proprio perché si temeva una cosa del genere, non siamo sciocchi né ingenui. Ciò nonostante, vorrei dire che se rubare ai morti è un atto orrendo, rubare ai bambini morti fa pena. Provate un po' a pensare per noi famiglia (per tutte le famiglie come noi) cosa voglia dire vedere tutti che comprano regalo di Natale ai figli, e noi a scegliere qualcosa di misero per la paura che venisse rubato. Un regalo costato manco 10 euro. Mia figlia non ha vissuto manco un giorno intero su questa terra, ma è stata ed è molto più viva di tanti che camminano su questa terra. Non ho insulti, mi sento solo di dire che siete già morti dentro, pur avendo un cuore che batte.