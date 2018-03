Sabrin, ragazzina di 14 anni scomparsa a Roma

Sabrin ha 14 anni ed è scomparsa da Roma. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 28 febbraio: ospite di una casa famiglia in zona Corso Trieste, quel giorno è uscita dalla struttura alle 7 di mattina per raggiungere la scuola di estetista che frequenta vicino Viale Adriatico (a circa due chilometri dalla casa famiglia), ma lì non è mai arrivata.

Di solito per raggiungere la scuola prende gli autobus 80 e 38. La ragazzina non ha con sé né il telefono né i documenti. La trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?" si è occupata del caso: ieri sera Federica Sciarelli ha lanciato un appello per cercare di ritrovare Sabrin.

La ragazzina ha gli occhi e i capelli castani. E' alta circa 160 centimetri.