Partorisce in bagno e cerca di nascondere il feto: i Carabinieri lo ritrovano in un secchio

Era avvolto e occultato in un telo coperto da un secchio di plastica. Denunciata per infanticidio e occultamento di cadavere la venticinquenne ospite di un centro migranti di Auletta in provincia di Salerno