Una donna rischia di annegare: finanziare si lancia in mare e la salva 

Quando ha sentito le urla di una donna provenire dal mare non ci ha pensato più di un secondo, si è lanciato in acqua e l'ha tratta in salvo. E' successo al litorale di Castel Volturno, all'altezza del viale Dante Alighieri, dove la canoa della donna si era ribaltata a causa del mare mosso. Ad evitare la tragedia è stato un finanziere libero dal servizio.

Donna sta per annegare: finanziare la salva a Castel Volturno

Come racconta Nicola Clemente su NapoliToday, quando l'ha raggiunta in mare, l'ha afferrata per il braccio trascinandola a riva, lottando contro la corrente. La 31enne, A.G. aveva perso i sensi e rischiava di morire. Il Finanziere l'ha rianimata, mettendola su di un fianco per far uscire l'acqua ingerita, che ne impediva il respiro.

Successivamente, ormai stremato dallo sforzo, ha chiesto l'intervento del 118, che ha trasportato d'urgenza la donna presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande. La donna, residente a Giugliano, si è poi ripresa, ma ha rischiato grosso. Il Finanziere eroe, di Giugliano in Campania, ha riportato solo abrasioni al braccio destro e ha rifiutato il ricovero in ospedale.