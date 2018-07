Speleologo precipita in una grotta: 36 ore e 100 uomini per salvarlo

Fine settimana impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Due in particolare sono stati gli interventi che hanno occupato le squadre di soccorso.

Venerdì sera a Ceresole Reale due escursioniste francesi in discesa dal Colle della Losa verso il lago Serrù sono cadute scivolando sulla neve. Una delle due si è procurata un grave trauma facciale; entrambe sono state ricoverate al Cto di Torino in codice giallo.

Ci sono volute 36 ore di intervento agli uomini del Soccorso Alpino per portare in salvo uno speleologo infortunatosi all’interno della Grotta della Mottera, in provincia di Cuneo. Questa mattina alle 8 l'uomo è stato recuperato e l’equipe sanitaria del 118 sopraggiunta in elicottero lo ha imbarcato con il verricello.

Hanno partecipato complessivamente all'operazione oltre 100 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

