Salvatore Cipolletti, tragico volo dal quinto piano in vacanza: aperte tutte le ipotesi

Un giovane italiano è morto di 24 anni è morto nei giorni scorsi in Polonia, dove era in vacanza con alcuni amici: è precipitato dal quinto piano di un appartamento a Varsavia. Un tragico volo che non gli ha lasciato scampo. La morte di Salvatore Cipolletti, originario di Ponsacco, in provincia di Pisa, è un mistero.

Salvatore Cipolletti di Ponsacco (Pisa) morto in Polonia a 24 anni

In base alle notizie disponibili, Cipolletti era arrivato in Polonia lo scorso 7 marzo e la morte risalirebbe alla sera del 9. Al momento della caduta nell'appartamento erano presenti gli amici che sono stati interrogati dalla polizia polacca per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto. Il corpo senza vita è stato trovato sotto le finestre del palazzo. Tutte le ipotesi restano aperte.

Morto Salvatore Cipolletti: aperte tutte le ipotesi

La salma di Salvatore Cipolletti tornerà in Italia insieme ai familiari, che sono da giorni in Polonia, solo nei prossimi giorni quando le autorità polacche avranno eseguito e portato a termine tutti gli accertamenti del caso.