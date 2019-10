Salvatore e Mariano scomparsi nel nulla, la svolta grazie alle merendine: due indagati

Salvatore Colletta e Mariano Farina sono scomparsi nel nulla dal lontano 31 marzo 1992 a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Avevano rispettivamente 12 e 15 anni. Sulla scomparsa dei due ragazzini "c'è probabilmente l'ombra della mafia. La Dda sta svolgendo accertamenti e seguendo nuove ipotesi investigative. Faremo il possibile per supportare il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine", avevano detto nei giorni scorsi Nicola Morra e Davide Aiello della commissione parlamentare antimafia.

Salvatore Colletta e Mariano Farina scomparsi: la possibile svolta grazie alle merendine

A ventisette anni dalla loro scomparsa, solo ora il ritrovamento di alcune confezioni di merendine in una casa di Casteldaccia, il paese da dove i due ragazzini sparirono, potrebbe portare a una svolta nel caso. Come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?', la Dda di Palermo ha disposto analisi scientifiche sugli involucri, abbastanza conservati perché non biodegradabili, ritenuti risalenti al periodo della scomparsa. Indagati zio e nipote possessori dell'abitazione in cui si trova la cisterna, secca da tempo, in cui i reperti sono stati rinvenuti su indicazione di uno o più collaboratori di giustizia.

Il più giovane, all'epoca 14enne e amico dei due ragazzi, dopo la loro scomparsa fu processato per il furto di una barca e ottenne il perdono giudiziale. Un episodio che avrebbe coinvolto anche Farina e Colletta. L'amico, oggi 40enne, è indagato insieme allo zio. Il sospetto dell'epoca è che i due ragazzini furono vittime di ‘lupara bianca' per aver curiosato nella villa che al tempo fu del boss Michele Greco.

La scomparsa di Salvatore Colletta e Mariano Farina a Casteldaccia (Palermo)

Era la mattina del 31 marzo 1992 quando a Casteldaccia (a 5 chilometri da Bagheria e 20 da Palermo), Salvatore e Mariano decidono di marinare la scuola e organizzano un pic-nic al mare. Si fanno accompagnare da un loro amico, in motorino, alla spiaggia a due chilometri dal paese, davanti alle ville che fuori stagione sono chiuse. Comprano succhi di frutta e biscotti per un totale di 8.000 lire che addebitano sul conto della famiglia Farina. Al momento di congedarsi dall'amico, Salvatore e Mariano gli dicono di non voler ritornare a casa. "Vogliamo fare un giro per vedere com'è la vita", dice Mariano. Da quel momento i ragazzi non danno più loro notizie. Le ricerche cominciano la sera stessa. Vengono controllate le ville sul mare, le vecchie case abbandonate e tutte le campagne dei dintorni, senza esito. In passato i due ragazzi avevano manifestato qualche desiderio di fuga. Mariano, per esempio, aveva il mito dell'America, dove aveva già vissuto da piccolo con la famiglia, fino al '90, e dove sognava di ritornare. Ma in paese molti ricordano ancora la triste vicenda dei tre bambini scomparsi nel 1968 a poca distanza da Casteldaccia e mai più ritrovati, nonostante le minuziose ricerche.

Nei primi dieci giorni di assenza, diverse segnalazioni arrivarono alla redazione di 'Chi l'ha visto?' da Bagheria, Caltanissetta e Palermo. Durante la puntata del 10 aprile del 1992 più di una telefonata arrivò da Palermo, da parte di persone che dicevano di aver visto i ragazzi da poche ore. Si è sperato di essere a un passo dal ritrovamento. E invece niente. I padri di Salvatore e Mariano hanno vissuto nel frattempo una vera odissea che li ha portati a girare mezza Europa, seguendo ogni possibile traccia, anche a rischio di cadere vittima degli sciacalli. Un'altra segnalazione dell'epoca aveva portato il padre di Mariano a seguire invano la pista dei nomadi, arrivando fino in Jugoslavia.

Ora, 27 anni dopo, la possibile svolta nel caso dei due ragazzini scomparsi.