Scompare e lascia un biglietto cifrato: ritrovato, ma il mistero non è risolto

E' stato ritrovato Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso dallo scorso 19 settembre da Lajatico, in provincia di Pisa: è ricoverato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. A dare notizia del suo ritrovamento è stato l'avvocato di famiglia, Ivo Gronchi.

Salvatore Mannino, il giallo della scomparsa

La scomparsa di Salvatore Mannino - conosciuto come Salvo - aveva suscitato da subito diversi interrogativi, a partire da un misterioso messaggio criptato, decifrato poi da uno dei figli, che diceva: "Perdonami, scusa". Prima di sparire, Mannino aveva lasciato anche una valigia con 10.550 euro, i documenti (esclusa la carta di identità, che però non aveva nemmeno ad Edimburgo), carte di credito e un computer portatile, scrive Il Corriere della Sera.

Il riconoscimento è avvenuto grazie a due tatuaggi che l'uomo ha sul braccio sinistro e sulla spalla destra. Ieri sera i carabineri di Pisa hanno avvisato l'avvocato Gronchi, che poi insieme ai familiari ha proceduto al riconoscimento grazie a una fotografia inviata dalla polizia scozzese.

Del suo caso si era occupata anche la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto?. L'avvocato, dice il Corriere, ha fatto sapere che Mannino si trova ricoverato in ospedale nella capitale scozzese dal giorno successivo della sua scomparsa. Pare non sia ancora in grado di parlare e ricordare e potrebbe essere stato aggredito e derubato.

Mannino, sposato e padre di quattro figli, è titolare di una cooperativa di servizi a Fucecchio, in provincia di Firenze.