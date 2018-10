Salvini contestato a San Lorenzo: "Sciacallo". Ma c'è chi lo applaude: "Vai avanti così"

"Salvini salvaci da ‘sta giunta" e "Matteo sei un grande". Ma a San Lorenzo, ex feudo rosso della Capitale, non ci sono solo gli applausi ad accogliere Matteo Salvini che questa mattina ha voluto visitare il quartiere dove è stata stuprata e uccisa Desirée. In tanti contestano apertamente il ministro: "Salvini vattene", "qui non ti vogliamo". Salvini, di fatto, non è riuscito ad avvicinarsi al fabbricato occupato di via Lucania 22.

Come riferisce Askanews, una parte dei residenti e giovani del quartiere gli ha infatti sbarrato la strada. "No a strumentalizzazioni sul corpo di Desirè" e "Salvini specula su tragedie. San Lorenzo non è la tua passerella elettorale". Questi gli striscioni srotolati davanti allo stabile dove è stata stuprata e uccisa la 16enne di Cisterna di Latina.

Molti abitanti però stanno con lui. "Salvini vai avanti così". "Matteo siamo tutti con te, però facci vedere chi sei, dimostraci, i fatti non le chiacchiere Matteo", gli ha gridato un suo sostenitore, ripreso dalla diretta Facebook del ministro. "Italia agli Italiani, questa ragazza è stata uccisa da marocchini e nigeriani", urla una donna dal bordo della strada.

"Desirée avrà giustizia, lo prometto, e le bestie assassine (di qualunque nazionalità siano) marciranno in galera", scrive il ministro su Facebook. E a chi lo contesta risponde: "Che schifo quei pochi idioti dei centri sociali che, anche oggi, hanno dimostrato di preferire il caos all’ordine, gli spacciatori ai poliziotti".

L'arrivo di Matteo Salvini a San Lorenzo | Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Video RomaToday)

"Tornerò a San Lorenzo per incontrare i residenti ma da ministro mi impegno a tornare con la ruspa", dice Salvini rivolgendosi ai cittadini del quartiere. Poi quella che sembra anche una stilettata contro la Raggi e le amministrazioni precedenti: "Non si può sempre aspettare il morto sono situazioni che vanno avanti da anni. Mi domando come mai non si è fatto nulla nei 15 anni precedenti''.

Salvini contestato a San Lorenzo, la cronaca

"Salvini spacca San Lorenzo", titola RomaToday. Quella del ministro scrive Veronica Altimari, è stata "una ressa, più che un visita". Di fronte a sé Salvini ha trovato diverse decine di attivisti dei centri sociali e dei movimenti femministi che lo hanno pesantemente contestato. A dare sostegno al ministro un gruppo di cittadini e alcuni esponenti della Lega. Salvini ha promesso "un coordinamento per il piano sgomberi e 150 uomini delle forze dell'ordine in più a Roma".

Matteo Salvini a San Lorenzo, video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Video Askanews)

(Un gruppo di contestatori per l'arrivo del ministro dellInterno e vicepremier Matteo Salvini davanti il complesso abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo dove è stato trovato il corpo senza vita di Desiree, Roma, 24 ottobre 2018. ANSA/ANGELO CARCONI).