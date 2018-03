Il caso della commessa che si è rifiutata di servire un gelato a Salvini

Una ragazza che lavorava in una gelateria di Milano avrebbe perso il posto di lavoro per essersi rifiutata di servire Matteo Salvini per “ideologie politiche”. Dopo l'accaduto i responsabili dell'esercizio commerciale hanno denunciato pubblicamente l'accaduto con un post su Facebook: “La ragazza (in prova) si è rifiutata di servire un cliente (Salvini in questo caso) per ideologie politiche. Dunque è stata ripresa dalla direzione. Il suo comportamento ci è stato riferito dai colleghi in turno con lei". A quel punto sarebbe nato un alterco e la ragazza per protesta si sarebbe allontanata: "Durante la discussione si è tolta la divisa e se n'è andata abbandonando il posto di lavoro a metà turno esclamando cose che poco hanno a che vedere con il lavoro. Nessuna chiamata da Salvini, ma scherziamo”.

Ma mentre i superiori della ragazza negavano qualsiasi contatto telefonico avvenuto con il leader della Lega, la mamma della protagonista sostiene l'esatto contrario, sempre con un post su Facebook: “Signor Matteo Salvini, sono la mamma della ragazza che serviva al banco della gelateria (e scrive il nome del negozio in questione e l'indirizzo ndr) in cui lei si è recato nel pomeriggio del 20 marzo. Desidero informarla che a seguito della telefonata che lei ha fatto alla titolare del negozio in quanto non soddisfatto del servizio da parte di mia figlia , mia figlia ha perso il lavoro”.

Visto il 'polverone' provocato dalla vicenda, la gelateria ha postato su Facebook una ulteriore smentita.

Il post della signora è poi stato rimosso, ma Matteo Salvini ha comunque smentito sui social l'accaduto: “ Cosa non si inventano alcune persone pur di fare polemica…Vado in questa gelateria da anni perché il gelato è ottimo, e continuerò ad andarci. Per chi votano proprietari o lavoratori non mi interessa, a me interessa che il gelato sia buono. Figurarsi poi se telefono a qualcuno per lamentarmi, mai fatto! Buon lavoro, buon gelato e complimenti a chi ha aperto questa attività, portando vita in una zona non propriamente centrale di Milano”.

