Migranti, scontro Italia Francia: Salvini sbeffeggia il presidente Macron

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un video pubblicato sui canali social prende di mira il presidente francese Emmanuel Macron chiedendo conto direttamente al capo di stato transalpino del comportamento di alcuni gendarmi che avrebbero lasciato sul suolo italiano alcuni immigrati espatriandoli dai confini senza avvertire le autorità italiane.

"Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".

Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene raffigurato con il volto arrossito con un filtro digitale.

Nel video denuncia pubblicato da Salvini viene mostrata una camionetta della Polizia francese da cui escono un agente in divisa e tre persone, presumibilmente immigrati, a Claviere in Piemonte ai confini tra Italia e Francia. I tre poi si allontanano e la camionetta riparte in direzione opposta.

"Ecco cosa succede!", è la scritta inserita nel video pubblicato sulla pagina Facebook di Salvini, specificando che "testimoni del luogo affermano che queste scene si ripetono da agosto".

"La Francia ha ammesso che venerdì scorso ha trasportato, 'per errore', un paio di immigrati in territorio italiano. A Parigi si sono perfino risentiti, perché non ho accettato le scuse e ho chiesto mi venissero fornite le generalità degli stranieri abbandonati nei boschi. I francesi non hanno risposto. In compenso, questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone".

"Chi sono? Da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti? - chiede il titolare del Viminale - Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ci troveremmo di fronte a una provocazione e a un atto ostile!

È un episodio che può danneggiare gravemente i rapporti Italia-Francia, e non per nostra scelta. Ci riflettano anche gli amici del Movimento 5 Stelle: chi vuole mettere in difficoltà il Paese non è tra di noi, ma è fuori..."